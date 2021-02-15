Арнольд Шварценеггер отреагировал на смерть Юрия Власова и показал старое фото с ним

Известный голливудский актёр Арнольд Шварценеггер прокомментировал смерть олимпийского чемпиона по тяжёлой атлетике Юрия Власова, который умер 13 февраля в возрасте 85 лет.

«Юрий Власов научил нас всех, что «невозможно» — это всего лишь слово. Он был первым, кто толкнул 200 кг. Он вдохновил меня, когда я встретил его в 1961 году, будучи начинающим спортсменом. Именно благодаря таким людям я отказываюсь считать, что добился успеха исключительно благодаря самому себе.

Позже мне посчастливилось познакомиться с ним поближе. И я был потрясён. Он был не только великий спортсмен, но ещё и великий мыслитель. Он рассуждал о поэзии и политике, словно профессор, и прочитал больше книг, чем поднял штанг. Он научил меня, что мощь тела — ничто по сравнению с мощью духа. Он был одним из сильнейших людей в мире. Он верил, что истинная сила — в словах.

Он был особенным. Надеюсь, его история вдохновит каждого из нас. Мне посчастливилось быть с ним знакомым, и мне будет его не хватать. Мыслями я с его семьёй», — написал Шварценеггер в своём «твиттере» и прикрепил к тексту старое фото с Власовым.

Посмотреть фото можно в «твиттере» Арнольда Шварценеггера.

Власов — олимпийский чемпион 1960 года, серебряный призёр Игр-1964, четырёхкратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы, пятикратный чемпион СССР. Установил 31 рекорд мира и 41 рекорд СССР. Был знаменосцем делегации СССР на открытии Олимпийских игр 1960 и 1964 годов.