Российские ватерполисты не сумели выйти в финал олимпийской квалификации

Ватерполисты сборной России не сумели выйти в финал отборочного турнира Олимпийских игр в Токио. В полуфинальном матче квалификационного турнира, который проходит в Роттердаме (Нидерланды), россияне уступили команде Греции со счётом 10:13.



В матче за третье место, которое также дает путёвку на Олимпиаду, сборная России 21 февраля сыграет с командой Хорватии, которая в другом полуфинале уступила черногорским ватерполистам в серии пенальти. Ранее на групповом этапе россияне одержали победу над хорватами со счётом 14:13.

Последний раз мужская сборная России выступала на Олимпийских играх в 2004 году в Афинах, где завоевала бронзовые медали.

Олимпийская квалификация должна была пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса была перенесена.



Водное поло. Олимпийский квалификационный турнир. Роттердам, Нидерланды

Мужчины. 1/2 финала



Россия — Греция — 10:13 (3:4, 2:2, 4:5, 1:2).