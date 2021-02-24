Запрет играть в бикини на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в Катаре отменили

На этапе Мирового тура по пляжному волейболу в Катаре не будет действовать запрет на ношение бикини. В одном из пунктов регламента турнира говорится, что каких-либо ограничений для игроков, которые пожелают носить стандартную игровую одежду во время соревнований, не будет.



Ранее сообщалось, что немецкие волейболистки Карла Боргер и Джулия Суде отказались от участия в турнире из-за невозможности использовать привычную рабочую одежду.



Катар примет этап Мирового тура по пляжному волейболу под эгидой Международной федерации волейбола (FIVB) впервые в истории. Турнир пройдёт в столице, Дохе, с 8 по 12 марта. Катарские власти попросили участниц в знак уважения к местной культуре выступать в майках и спортивных брюках до колен. Изначально в FIVB заявляли о готовности принять предложение страны-хозяйки.

Немецкие волейболистки бойкотируют этап Мирового тура в Катаре из-за запрета бикини