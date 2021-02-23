Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Немецкие волейболистки бойкотируют этап Мирового тура в Катаре из-за запрета бикини

Немецкие волейболистки бойкотируют этап Мирового тура в Катаре из-за запрета бикини
Другие / Волейбол 0
Аудио-версия:

Немецкие волейболистки Карла Боргер и Джулия Суде отказались от участия в этапе Мирового тура из-за запрета бикини.

«Мы хотели принять участие, но нам не разрешают использовать рабочую одежду. Мы играем при температуре 30-40 градусов и привыкли играть в бикини. Это действительно единственная страна, которая говорит нам, как делать нашу работу, и мы критикуем это. Но я понимаю, что кто-то там будет участвовать, потому что им нужны очки, чтобы пройти отбор на Олимпиаду», — приводит слова Боргер VG.

«В то же время женщинам-спринтерам разрешалось носить обычную одежду. У нас была возможность сделать выбор, и мы решили отказаться от турнира», — добавила Суде.

Посмотреть фото Боргер и Суде можно в «Инстаграме»

Этап Мирового тура по пляжному волейболу будет проходить в марте в Дохе.

Россию можно оставить без Олимпиад больше чем на два года. Мы нашли, где ловушка
При желании ВАДА может воспользоваться ей в любой момент.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021