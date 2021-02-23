Немецкие волейболистки бойкотируют этап Мирового тура в Катаре из-за запрета бикини

Немецкие волейболистки Карла Боргер и Джулия Суде отказались от участия в этапе Мирового тура из-за запрета бикини.
«Мы хотели принять участие, но нам не разрешают использовать рабочую одежду. Мы играем при температуре 30-40 градусов и привыкли играть в бикини. Это действительно единственная страна, которая говорит нам, как делать нашу работу, и мы критикуем это. Но я понимаю, что кто-то там будет участвовать, потому что им нужны очки, чтобы пройти отбор на Олимпиаду», — приводит слова Боргер VG.
«В то же время женщинам-спринтерам разрешалось носить обычную одежду. У нас была возможность сделать выбор, и мы решили отказаться от турнира», — добавила Суде.
Посмотреть фото Боргер и Суде можно в «Инстаграме»
Этап Мирового тура по пляжному волейболу будет проходить в марте в Дохе.
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