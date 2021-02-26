FIS: если Большунов оступится, его ждёт отстранение на две гонки и дополнительные санкции

Международная федерация лыжного спорта (FIS) официально вынесла предупреждение российскому лыжнику Александру Большунову за инцидент на финише эстафеты на январском этапе Кубка мира в Лахти.

Напомним, финн Йони Мяки подрезал Большунова, Александр замахнулся на него палкой, а затем въехал в финскую команду. Большунов принёс извинения, объяснив случившееся сломавшимся креплением, что заметно на кадрах этого эпизода. Специальная группа в течение месяца расследовала случившееся.

«Изучив все факты, группа решила назначить Большунову испытательный срок в ближайших пяти гонках чемпионата и Кубка мира, на которые он будет заявлен. Если случаи неспортивного поведения не повторятся, наказания не последует. Если Большунов вновь оступится, то помимо других возможных санкций спортсмен будет отстранён на две гонки», — приводит заявление FIS NRK.