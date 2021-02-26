Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Норвежец Рийбер завоевал золото чемпионата мира в лыжном двоеборье

Норвежец Рийбер завоевал золото чемпионата мира в лыжном двоеборье
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
Аудио-версия:

Норвежец Ярль Магнус Рийбер одержал победу в лыжном двоеборье на чемпионата мира в Оберстдорфе (Германия). Судьба медалей в гонке Гундерсена решилась на финише. Серебряный призёр финн Илкка Херола отстал от победителя на 0,4 секунды, а занявший третье место норвежец Йенс Лураас Офтебро – на 0,9 секунды.

Лучшим из россиян стал Вячеслав Барков, финишировавший 39-м с отставанием от лидера 4 минуты 49,1 секунды.

Лыжное двоеборье. Чемпионат мира. Оберстдорф, Германия
Гонка Гундерсена. HS-106 + Гонка преследования, 10 км

1 (3-й после прыжков). Ярль Магнус Рийбер (Норвегия) – 23.01,2.
2 (13). Илкка Херола (Финляндия) – отставание 0,4.
3 (11). Йенс Лураас Офтебро (Норвегия) – + 0,9…
39 (40). Вячеслав Барков (Россия) – + 4.49,1…
42 (43). Александр Миланин (Россия) – + 5.32,5…
47 (46). Артём Галунин (Россия) – + 7.15,1.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2021. Лыжное двоеборье
Мужчины. HS-106 + Гонка преследования 10 км
26 февраля 2021, пятница. 18:00 МСК
Окончено
1
Ярль Магнус Рийбер
Норвегия
23:01.2
2
Илкка Херола
Финляндия
23:01.6
3
Йенс Лураас Офтебро
Норвегия
23:02.1
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021