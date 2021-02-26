Норвежец Рийбер завоевал золото чемпионата мира в лыжном двоеборье

Норвежец Ярль Магнус Рийбер одержал победу в лыжном двоеборье на чемпионата мира в Оберстдорфе (Германия). Судьба медалей в гонке Гундерсена решилась на финише. Серебряный призёр финн Илкка Херола отстал от победителя на 0,4 секунды, а занявший третье место норвежец Йенс Лураас Офтебро – на 0,9 секунды.

Лучшим из россиян стал Вячеслав Барков, финишировавший 39-м с отставанием от лидера 4 минуты 49,1 секунды.

Лыжное двоеборье. Чемпионат мира. Оберстдорф, Германия

Гонка Гундерсена. HS-106 + Гонка преследования, 10 км

1 (3-й после прыжков). Ярль Магнус Рийбер (Норвегия) – 23.01,2.

2 (13). Илкка Херола (Финляндия) – отставание 0,4.

3 (11). Йенс Лураас Офтебро (Норвегия) – + 0,9…

39 (40). Вячеслав Барков (Россия) – + 4.49,1…

42 (43). Александр Миланин (Россия) – + 5.32,5…

47 (46). Артём Галунин (Россия) – + 7.15,1.