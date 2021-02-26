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«Речь не идёт о Норвегии против Большунова». Бородавко — о скиатлоне на ЧМ-2021

«Речь не идёт о Норвегии против Большунова». Бородавко — о скиатлоне на ЧМ-2021
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал норвежским журналистам о состоянии Александра Большунова после четвёртого места в спринте и ожиданиях от скиатлона.

«Сегодня утром у него был хороший аппетит. В спринте он не знал, чего ожидать. Он не так много тренировался из-за болезни. Мы довольны четвёртым местом, но ожидаем, что он будет чувствовать себя всё лучше и лучше.

Чего ожидать в скиатлоне? Гонка будет тяжёлой. Речь не идёт о Норвегии против Большунова. Остальные россияне могут хорошо выступить, в борьбу могут вмешаться также лыжники из других стран», — приводит слова Бородавко Dagbladet.

На чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия) скиатлон пройдёт 27 февраля, начало гонки — в 15:30 мск.

«Большунов помог нам в спринте. Мы рады». Норвежцы смеются над лидером сборной России?
Они уже делали так после Кубка мира в Лахти. А потом на трассе получили по полной программе.
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