«Речь не идёт о Норвегии против Большунова». Бородавко — о скиатлоне на ЧМ-2021
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал норвежским журналистам о состоянии Александра Большунова после четвёртого места в спринте и ожиданиях от скиатлона.
«Сегодня утром у него был хороший аппетит. В спринте он не знал, чего ожидать. Он не так много тренировался из-за болезни. Мы довольны четвёртым местом, но ожидаем, что он будет чувствовать себя всё лучше и лучше.
Чего ожидать в скиатлоне? Гонка будет тяжёлой. Речь не идёт о Норвегии против Большунова. Остальные россияне могут хорошо выступить, в борьбу могут вмешаться также лыжники из других стран», — приводит слова Бородавко Dagbladet.
На чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия) скиатлон пройдёт 27 февраля, начало гонки — в 15:30 мск.
«Большунов помог нам в спринте. Мы рады». Норвежцы смеются над лидером сборной России?
Они уже делали так после Кубка мира в Лахти. А потом на трассе получили по полной программе.
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