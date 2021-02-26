«Речь не идёт о Норвегии против Большунова». Бородавко — о скиатлоне на ЧМ-2021

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал норвежским журналистам о состоянии Александра Большунова после четвёртого места в спринте и ожиданиях от скиатлона.

«Сегодня утром у него был хороший аппетит. В спринте он не знал, чего ожидать. Он не так много тренировался из-за болезни. Мы довольны четвёртым местом, но ожидаем, что он будет чувствовать себя всё лучше и лучше.

Чего ожидать в скиатлоне? Гонка будет тяжёлой. Речь не идёт о Норвегии против Большунова. Остальные россияне могут хорошо выступить, в борьбу могут вмешаться также лыжники из других стран», — приводит слова Бородавко Dagbladet.

На чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия) скиатлон пройдёт 27 февраля, начало гонки — в 15:30 мск.