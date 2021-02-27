Йохауг и Карлссон упали на первых километрах скиатлона на ЧМ. Фото

В женском скиатлоне на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в Оберстдорфе (Германия), на первых же километрах произошло падение в лидирующей группе. Шведки Фрида Карлссон и Эбба Андерссон поддержали отрыв норвежки Терезе Йохауг, но Карлссон и Йохауг упали, столкнувшись лыжами. Фрида сломала палку, и тренер долго не мог ей передать новую. Андерссон ушла в отрыв, но её вскоре догнали.

Скиатлон — это гонка, состоящая из двух равных частей. Первую лыжники проходят классическим стилем, вторую — коньковым ходом. У женщин вся дистанция — 15 км, пит-стоп для смены лыж проходит после первых 7,5 км.

За сборную России в этой гонке выступают Наталья Непряева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Яна Кирпиченко.