Йохауг и Карлссон упали на первых километрах скиатлона на ЧМ. Фото
В женском скиатлоне на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в Оберстдорфе (Германия), на первых же километрах произошло падение в лидирующей группе. Шведки Фрида Карлссон и Эбба Андерссон поддержали отрыв норвежки Терезе Йохауг, но Карлссон и Йохауг упали, столкнувшись лыжами. Фрида сломала палку, и тренер долго не мог ей передать новую. Андерссон ушла в отрыв, но её вскоре догнали.
Скиатлон — это гонка, состоящая из двух равных частей. Первую лыжники проходят классическим стилем, вторую — коньковым ходом. У женщин вся дистанция — 15 км, пит-стоп для смены лыж проходит после первых 7,5 км.
За сборную России в этой гонке выступают Наталья Непряева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Яна Кирпиченко.
Чемпионат мира по лыжам — 2021. Девочки, а где борьба за медали-то? Можем или нет? LIVE
Лидер сборной России не привык делиться победами в дистанционных гонках. Ждём первого места! Онлайн-трансляция скиатлона на «Чемпионате».
Рекомендуем вам
- 27 февраля 2021
-
14:27
-
14:15
-
14:14
-
14:04
-
13:56
-
13:51
-
12:20
-
11:53
-
10:40
-
10:02
-
09:22
-
08:00
-
00:59
-
00:34
-
00:11
- 26 февраля 2021
-
23:51
-
23:43
-
23:16
-
22:50
-
22:33
-
22:08
-
21:45
-
21:29
-
20:29
-
19:51
-
19:11
-
18:42
-
18:26
-
17:57
-
16:54
-
16:53
-
16:06
-
16:00
-
15:33
-
15:30
Партнерский контент
Рекомендуем вам