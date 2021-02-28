Юрий Бородавко: у ребят был шикарный шанс выиграть эту спринтерскую эстафету

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал выступление Александра Большунова и Глеба Ретивых в командном спринте на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

Россияне стали бронзовыми призёрами, несмотря на то что Большунов передал эстафету Ретивых на последний этап на 4 секунды раньше норвежцев.

«У ребят был шикарный шанс выиграть эту спринтерскую эстафету. Саша сделал хороший задел, но Глеб, к сожалению, не сумел удержать преимущество. Всё шло в нашу пользу: круг короткий, достаточно лёгкий. Но не получилось.

К чемпионату мы готовились. Простуда, которая была у Большунова перед чемпионатом, немного сдвинула приход в форму. А сейчас Александр набирает ее за счёт стартов», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.