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Юрий Бородавко: у ребят был шикарный шанс выиграть эту спринтерскую эстафету

Юрий Бородавко: у ребят был шикарный шанс выиграть эту спринтерскую эстафету
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал выступление Александра Большунова и Глеба Ретивых в командном спринте на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

Россияне стали бронзовыми призёрами, несмотря на то что Большунов передал эстафету Ретивых на последний этап на 4 секунды раньше норвежцев.

«У ребят был шикарный шанс выиграть эту спринтерскую эстафету. Саша сделал хороший задел, но Глеб, к сожалению, не сумел удержать преимущество. Всё шло в нашу пользу: круг короткий, достаточно лёгкий. Но не получилось.

К чемпионату мы готовились. Простуда, которая была у Большунова перед чемпионатом, немного сдвинула приход в форму. А сейчас Александр набирает ее за счёт стартов», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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Александр сделал всё, чтобы Россия выиграла командный спринт, но поддержать его мощь Глеб не сумел.
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