Панжинский: стоит ждать от Ступак медали в личной гонке

Серебряный призёр Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере российский лыжник Александр Панжинский прокомментировал выступление россиянок в командном спринте на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Юлия Ступак и Наталья Непряева заняли четвёртое место, несмотря на то что перед заключительным этапом имели шансы на медали любого достоинства.
«Видно, что Непряевой немного не хватило. С каждой гонкой она набирает форму. Если в предыдущих гонках ей было тяжело с самого старта, то сейчас Наталья уверенно выглядела до самого последнего подъёма. Ступак же порадовала сегодня, показала отличную форму. Возможно, стоит ждать от неё медали в личной гонке. Четвёртое место — самое обидное, тем более в такой борьбе, когда медаль уже почти была в руках», — сказал Панжинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 28 февраля 2021
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