Лыжники победили биатлонистов в «Гонке Легкова»

23 февраля в формате онлайн-забега прошёл фестиваль лыжного спорта «Гонка Легкова», в котором сразились лыжники и биатлонисты. После анализа данных, загруженных спортсменами в приложение Strava, выяснилось, что лыжники преодолели 6 681 километр, а биатлонисты — 1 447 км.

«Хотелось бы сказать слова благодарности всем участникам “Гонки Легкова”. Спасибо, что были с нами в этот день, что выступаете и бегаете на лыжах. Я точно знаю, что вы все справились со своими дистанциями. Ведь лыжники могут бегать и в холод, и в жару, мы можем всё! Лыжники, как всегда, — чемпионы!» — подвёл итог битвы олимпийский чемпион Александр Легков.

В 2021 году на «Гонку Легкова» зарегистрировалось 1 020 участников в возрасте от 7 до 74 лет. Лыжня гонки соединила 176 населённых пунктов в восьми странах мира: России, Республике Казахстан, Республике Беларусь, Норвегии, Франции, Австрии, Германии и Китае. Общий заезд растянулся на 8 128 километров и длился 678 часов 39 минут 5 секунд. Самая длинная дистанция, которую прошёл один участник, составила 147,8 километра. Такой рекорд установила лыжница из Смоленска. Вместе с участниками в один день на лыжню вышли всемирно известные лыжники и биатлонисты — амбассадоры «Гонки Легкова»: олимпийские чемпионы Александр Легков, Никита Крюков и Светлана Слепцова, призёры Олимпийских игр Антон Шипулин, Иван Алыпов, Николай Круглов, Алексей Петухов и Александр Панжинский, двукратный чемпион мира Никлас Дюрхауг, чемпион мира Симон Фуркад, чемпион Европы и призёр чемпионата мира Дмитрий Малышко, а также популярный телеведущий, мастер спорта Илья Трифанов. Команду биатлонистов поддержал и член сборной России по биатлону, бронзовый призёр чемпионата мира Карим Халили.