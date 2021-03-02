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От падения Мяки до серебра. FIS опубликовала эпичный ролик в честь подвига финнов

От падения Мяки до серебра. FIS опубликовала эпичный ролик в честь подвига финнов
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Международная федерация лыжного спорта (FIS) опубликовала в «Твиттере» ролик, посвящённый выступлению сборной Финляндии в мужском командном спринте на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

Напомним, команда Финляндии, за которую выступали Ристоматти Хакола и Йони Мяки, попала в финал как лаки-лузер, показав лишь шестое время в своём полуфинале. В решающем заезде финны завоевали серебро.

Права на видео принадлежат Международной федерации лыжного спорта (FIS). Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» FIS Cross-Country.

Напомним, победу в командном спринте одержала сборная Норвегии. В ходе заезда Александр Большунов ушёл в отрыв на предпоследнем этапе и передал эстафету Глебу Ретивых с преимуществом над Йоханнесом Клебо в четыре секунды, однако россиянин проиграл не только норвежцу, но и финну Йони Мяки. После финиша Большунов не подошёл и не поздравил своего партнёра по команде, за что оказался под огнём критики со стороны представителей сборной Норвегии.

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