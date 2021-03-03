В FIS прокомментировали снятие сборной Италии с ЧМ по лыжным видам спорта

Международная федерация лыжного спорта (FIS) прокомментировала решение сборной Италии сняться с чемпионата мира, после того как тесты на коронавирус в команде дали положительные результаты.

«У итальянской делегации было два положительных случая в прошлую субботу и два положительных случая вчера, во вторник. В связи с этим никаких дополнительных антикоронавирусных мер на чемпионате мира вводиться не будет. Также эта ситуация никак не повлияет на расписание соревнований», — приводит слова представителя FIS «Р-Спорт».

Напомним, тесты на коронавирус у итальянских прыгунов с трамплина дали положительные результаты. Прыгуны быстро покинули Оберстдорф, но, несмотря на это, итальянские лыжники всё равно успели заразиться. Таким образом, они не выступят, в частности, в мужской индивидуальной гонке на 15 км коньковым ходом, которая состоится сегодня, 3 марта, и начнётся в 15:15 мск.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию мужской индивидуальной гонки на 15 км коньковым ходом на чемпионате мира в Оберстдорфе.