Перевозчиков: наши конкуренты — все норвежцы, других сложно выделить

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Олег Перевозчиков прокомментировал состав российской команды на 15-километровую гонку, проходящую сегодня на чемпионате мира.



«Иван Якимушкин изначально хотел бежать. Понятно, что Елена Валерьевна хочет дать шанс пробежать всем спортсменам. К сожалению, наша квота — четыре человека. Так получилось, что Ване дали карт-бланш для участия в эстафете, и он готовился к ней, но такой вот казусный несчастный случай произошёл с Денисом. Очень жаль, конечно. Место освободилось, и Елена Валерьевна сразу мне сказала, что нужно готовить Ивана. Думаю, он готов бежать.



У Андрея Мельниченко состояние стабильное. Может быть, всё-таки какой-то процент лучшего состояния всё равно присутствует, поскольку мы спустились с гор. Это его первая гонка на этом чемпионате, но посмотрим. Надеюсь, мы провели не зря работу, хорошо это сделали. Она должна вылиться в результат. Тьфу-тьфу-тьфу.



Думаю, наши основные конкуренты — это абсолютно все норвежцы. Других спортсменов сложно выделить. Но чемпионат мира есть чемпионат мира, люди готовятся к конкретной гонке. Можно ждать неожиданностей от любого спортсмена, который в течение сезона попадал в десятку-пятнашку», — сказал Перевозчиков в эфире «Матч ТВ».

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