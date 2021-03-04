Яна Кирпиченко: у нас в команде очень большие проблемы со спусками
Российская лыжница Яна Кирпиченко прокомментировала выступление на первом этапе эстафеты на чемпионате мира в Оберстдорфе.
«У меня была задача пройти в группе с лидерами и, если будут силы, постараться выйти вперёд, чтобы немного разорвать группу. Пыталась делать это несколько раз.
Показалось, что плохо шла со спусков? Дело не в лыжах, это просто моё прохождение спусков. У нас в команде очень большие проблемы со спусками, было получено много травм. Поэтому мне кажется, что мы просто перестраховываемся, чтобы не было падений.
Перед гонкой мы договаривались, у кого какие задачи стоят. Конечно, это волнительно, каждый переживал. Это ответственность не только за себя, но и за всю команду», — сказала Кирпиченко в эфире «Матч ТВ».
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