Яна Кирпиченко: у нас в команде очень большие проблемы со спусками

Российская лыжница Яна Кирпиченко прокомментировала выступление на первом этапе эстафеты на чемпионате мира в Оберстдорфе.



«У меня была задача пройти в группе с лидерами и, если будут силы, постараться выйти вперёд, чтобы немного разорвать группу. Пыталась делать это несколько раз.



Показалось, что плохо шла со спусков? Дело не в лыжах, это просто моё прохождение спусков. У нас в команде очень большие проблемы со спусками, было получено много травм. Поэтому мне кажется, что мы просто перестраховываемся, чтобы не было падений.



Перед гонкой мы договаривались, у кого какие задачи стоят. Конечно, это волнительно, каждый переживал. Это ответственность не только за себя, но и за всю команду», — сказала Кирпиченко в эфире «Матч ТВ».

Чемпионат мира по лыжам 2021. Фантастическая женская эстафета! У России — серебро! LIVE Чемпионат мира для сборной России пока складывается с переменным успехом. Но медаль в эстафете точно поднимет настроение всей команде!