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Российские лыжницы завоевали серебро в эстафете на чемпионате мира

Российские лыжницы завоевали серебро в эстафете на чемпионате мира
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0

Женская сборная России по лыжным гонкам завоевала серебряные медали в эстафете на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). За национальную команду выступили Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева.

Победу одержали представительницы сборной Норвегии. Золотые медали завоевали Тириль Уднес Венг, Хейди Венг, Терезе Йохауг и Хелене Марие Фоссесхолм. На третьем месте финишировала сборная Финляндии: Ясми Йоэнсуу, Юханна Матинтало, Риитта-Лииса Ропонен и Криста Пярмякоски.

Сборная Швеции, которая до старта считалась главным фаворитом гонки, заняла лишь шестое место — предположительно, вследствие проблем с лыжами.

Чемпионат мира. Женщины. Эстафета 4 по 5 км

1. Норвегия — 53.43,2
2. Россия — +26,6
3. Финляндия — +46,2

Лыжные виды спорта. ЧМ-2021. Лыжные гонки
Женщины. Эстафета 4 x 5 км. Смешанная
04 марта 2021, четверг. 15:15 МСК
Окончено
1
Норвегия
53:43.20
2
Россия
+26.60
3
Финляндия
+46.20
Чемпионат мира по лыжам 2021. Фантастическая женская эстафета! У России — серебро! LIVE
Чемпионат мира для сборной России пока складывается с переменным успехом. Но медаль в эстафете точно поднимет настроение всей команде!
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