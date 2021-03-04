Российские лыжницы завоевали серебро в эстафете на чемпионате мира
Женская сборная России по лыжным гонкам завоевала серебряные медали в эстафете на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). За национальную команду выступили Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева.
Победу одержали представительницы сборной Норвегии. Золотые медали завоевали Тириль Уднес Венг, Хейди Венг, Терезе Йохауг и Хелене Марие Фоссесхолм. На третьем месте финишировала сборная Финляндии: Ясми Йоэнсуу, Юханна Матинтало, Риитта-Лииса Ропонен и Криста Пярмякоски.
Сборная Швеции, которая до старта считалась главным фаворитом гонки, заняла лишь шестое место — предположительно, вследствие проблем с лыжами.
Чемпионат мира. Женщины. Эстафета 4 по 5 км
1. Норвегия — 53.43,2
2. Россия — +26,6
3. Финляндия — +46,2
Лыжные виды спорта. ЧМ-2021. Лыжные гонки
Женщины. Эстафета 4 x 5 км. Смешанная
04 марта 2021, четверг. 15:15 МСК
Окончено
1
Норвегия
53:43.20
2
Россия
+26.60
3
Финляндия
+46.20
Чемпионат мира по лыжам 2021. Фантастическая женская эстафета! У России — серебро! LIVE
Чемпионат мира для сборной России пока складывается с переменным успехом. Но медаль в эстафете точно поднимет настроение всей команде!
Рекомендуем вам
- 4 марта 2021
-
16:21
-
16:21
-
16:09
-
16:01
-
15:47
-
15:26
-
15:14
-
15:11
-
14:41
-
14:25
-
14:04
-
13:51
-
13:33
-
13:33
-
12:31
-
12:31
-
12:30
-
12:00
-
11:52
-
11:45
-
11:41
-
11:34
-
11:30
-
11:24
-
11:19
-
11:06
-
10:48
-
10:31
-
10:15
-
09:56
-
09:42
-
09:37
-
09:28
-
08:00
-
07:22
Партнерский контент
Рекомендуем вам