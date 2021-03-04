Российские лыжницы завоевали серебро в эстафете на чемпионате мира

Женская сборная России по лыжным гонкам завоевала серебряные медали в эстафете на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). За национальную команду выступили Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева.

Победу одержали представительницы сборной Норвегии. Золотые медали завоевали Тириль Уднес Венг, Хейди Венг, Терезе Йохауг и Хелене Марие Фоссесхолм. На третьем месте финишировала сборная Финляндии: Ясми Йоэнсуу, Юханна Матинтало, Риитта-Лииса Ропонен и Криста Пярмякоски.

Сборная Швеции, которая до старта считалась главным фаворитом гонки, заняла лишь шестое место — предположительно, вследствие проблем с лыжами.

Чемпионат мира. Женщины. Эстафета 4 по 5 км

1. Норвегия — 53.43,2

2. Россия — +26,6

3. Финляндия — +46,2