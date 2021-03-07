Семён Елистратов — бронзовый призёр чемпионата мира по шорт-треку в многоборье

Россиянин Семён Елистратов не смог подняться на пьедестал почёта отдельных дистанций во второй день чемпионата мира по шорт-треку в Дордрехте (Нидерланды), но стал бронзовым призёром в многоборье.

Накануне Елистратов завоевал бронзу на дистанции 1500 м и серебро в финале на 500 м. Сегодня Елистратов дважды был пятым – на дистанциях 1000 и 3000 м. Чемпионом мира в многоборье стал представитель Венгрии Лю Шаоан, серебряным призёром — его соотечественник Шандор Лю Шаолинь.

Женское многоборье выиграла голландка Сюзанне Схюлтинг. Россиянка Софья Просвирнова – седьмая.



Шорт-трек. Чемпионат мира. Дордрехт, Нидерланды

Мужчины. Многоборье

1. Лю Шаоан (Венгрия) – 60.

2. Шандор Лю Шаолинь (Венгрия) – 55.

3. Семён Елистратов (Россия) – 44…

12. Константин Ивлиев (Россия) – 3.



Женщины. Многоборье

1. Сюзанне Схюлтинг (Нидерланды) — 136.

2. Кортни Саро (Канада) – 58.

3. Арианна Фонтана (Италия) – 39…

7. Софья Просвирнова (Россия)– 13…

9. Екатерина Ефременкова (Россия)– 3.