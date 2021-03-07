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Семён Елистратов — бронзовый призёр чемпионата мира по шорт-треку в многоборье

Семён Елистратов — бронзовый призёр чемпионата мира по шорт-треку в многоборье
Другие / Конькобежный спорт 0
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Россиянин Семён Елистратов не смог подняться на пьедестал почёта отдельных дистанций во второй день чемпионата мира по шорт-треку в Дордрехте (Нидерланды), но стал бронзовым призёром в многоборье.

Накануне Елистратов завоевал бронзу на дистанции 1500 м и серебро в финале на 500 м. Сегодня Елистратов дважды был пятым – на дистанциях 1000 и 3000 м. Чемпионом мира в многоборье стал представитель Венгрии Лю Шаоан, серебряным призёром — его соотечественник Шандор Лю Шаолинь.

Женское многоборье выиграла голландка Сюзанне Схюлтинг. Россиянка Софья Просвирнова – седьмая.

Шорт-трек. Чемпионат мира. Дордрехт, Нидерланды
Мужчины. Многоборье

1. Лю Шаоан (Венгрия) – 60.
2. Шандор Лю Шаолинь (Венгрия) – 55.
3. Семён Елистратов (Россия) – 44…
12. Константин Ивлиев (Россия) – 3.

Женщины. Многоборье

1. Сюзанне Схюлтинг (Нидерланды) — 136.
2. Кортни Саро (Канада) – 58.
3. Арианна Фонтана (Италия) – 39…
7. Софья Просвирнова (Россия)– 13…
9. Екатерина Ефременкова (Россия)– 3.

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