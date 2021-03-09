Бородавко: если Большунова лишат серебра в марафоне, руководству FIS можно уходить

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко поделился мнением об апелляции сборной Норвегии на результаты марафона на чемпионате мира.

Напомним, первым финишировал Йоханнес Клебо, опередивший Эмиля Иверсена и Александра Большунова. После дисквалификации Клебо Иверсен получил золото, а Большунов — серебро. Если апелляцию норвежцев удовлетворят, у Большунова отнимут серебро и вернут ему бронзу.

«Есть ли боязнь, что у Саши могут забрать серебро? Я надеюсь, что нет. Правила и логика-то есть. Руководству FIS (Международной федерации лыжного спорта. — Прим. «Чемпионата») можно будет просто вставать и уходить, если это произойдёт», — рассказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.