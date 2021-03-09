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Бородавко: если Большунова лишат серебра в марафоне, руководству FIS можно уходить

Бородавко: если Большунова лишат серебра в марафоне, руководству FIS можно уходить
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко поделился мнением об апелляции сборной Норвегии на результаты марафона на чемпионате мира.

Напомним, первым финишировал Йоханнес Клебо, опередивший Эмиля Иверсена и Александра Большунова. После дисквалификации Клебо Иверсен получил золото, а Большунов — серебро. Если апелляцию норвежцев удовлетворят, у Большунова отнимут серебро и вернут ему бронзу.

«Есть ли боязнь, что у Саши могут забрать серебро? Я надеюсь, что нет. Правила и логика-то есть. Руководству FIS (Международной федерации лыжного спорта. — Прим. «Чемпионата») можно будет просто вставать и уходить, если это произойдёт», — рассказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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