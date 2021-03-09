Британская легкоатлетка объяснила, зачем бежала в маске на чемпионате Европы
Представительница Великобритании Тиффани Портер объяснила, почему во время забега на 60 м с препятствиями на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в помещении она бежала с маской на лице. Портер финишировала третьей.
«Ношение маски стало горячей темой в последнее время. Это всего лишь мера предосторожности, чтобы мне было немного комфортнее. Наличие маски для меня не имеет принципиального значения, потому что так я тренируюсь каждый день. Когда нахожусь вне дома, я всегда в маске», — приводит слова Портер The Telegraph.
Отметим, что спортсменка работает в аптеке в Мичигане (США), где она проживает.
Чемпионат Европы-2021 по лёгкой атлетике в помещении проходит в Торуне (Польша).
Легкоатлетка Джепкосгеи дисквалифицирована на три года после подделки документов
Рекомендуем вам
- 9 марта 2021
-
17:33
-
17:25
-
16:50
-
16:18
-
15:53
-
15:44
-
15:44
-
15:07
-
15:00
-
14:35
-
14:24
-
14:20
-
13:41
-
13:10
-
12:35
-
12:04
-
12:03
-
11:50
-
11:18
-
11:05
-
10:57
-
10:52
-
10:29
-
10:27
-
09:54
-
09:38
-
09:26
-
09:18
-
09:10
-
08:59
-
08:39
-
08:31
-
08:30
-
06:10
-
01:14
Партнерский контент
Рекомендуем вам