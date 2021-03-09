Британская легкоатлетка объяснила, зачем бежала в маске на чемпионате Европы

Представительница Великобритании Тиффани Портер объяснила, почему во время забега на 60 м с препятствиями на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в помещении она бежала с маской на лице. Портер финишировала третьей.

«Ношение маски стало горячей темой в последнее время. Это всего лишь мера предосторожности, чтобы мне было немного комфортнее. Наличие маски для меня не имеет принципиального значения, потому что так я тренируюсь каждый день. Когда нахожусь вне дома, я всегда в маске», — приводит слова Портер The Telegraph.

Отметим, что спортсменка работает в аптеке в Мичигане (США), где она проживает.



Чемпионат Европы-2021 по лёгкой атлетике в помещении проходит в Торуне (Польша).