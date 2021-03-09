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Сень и Вяхирева попали в расширенный состав сборной России на олимпийскую квалификацию

На сайте Федерации гандбола России был опубликован расширенный состав женской сборной России на олимпийскую квалификацию.

В список попали 35 гандболисток, в том числе Анна Вяхирева и Анна Сень, пропустившие чемпионат Европы в конце 2020 года из-за травм.

Расширенный состав женской сборной России на олимпийскую квалификацию

Вратари: Галина Габисова, Виктория Калинина (обе – «Ростов-Дон»), Полина Каплина, Анна Седойкина (обе – ЦСКА), Анастасия Лагина («Лада»).



Левые крайние: Полина Горшкова (ЦСКА), Кристина Кожокарь, Полина Кузнецова (обе – «Ростов-Дон»), Наталья Решетникова («Лада»), Дарья Самохина («Астраханочка).



Правые крайние: Диана Голуб, Анна Ефимкина (обе – «Кубань), Юлия Манагарова («Ростов-Дон»), Марина Судакова (ЦСКА), Ольга Фомина («Лада»).



Линейные: Яна Жилинскайте («Лада»), Анастасия Илларионова (ЦСКА), Ксения Макеева («Ростов-Дон»).

Правые полусредние: Анна Вяхирева («Ростов-Дон»), Ольга Горшенина, Антонина Скоробогатченко (обе – ЦСКА) Мария Дудина («Кубань»), Екатерина Зеленкова («Астраханочка»).



Левые полусредние: Владлена Бобровникова, Анна Сень (обе – «Ростов-Дон»), Полина Ведёхина (ЦСКА), Анастасия Листопад («Кубань»), Елизавета Малашенко («Астраханочка»), Вероника Никитина («Лада»).



Разыгрывающие: Дарья Дмитриева, Екатерина Ильина, Наталья Чигиринова (все – ЦСКА), Валерия Кирдяшева, Ольга Щербак (обе – «Лада»), Милана Таженова («Ростов-Дон»).