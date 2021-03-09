Сень и Вяхирева попали в расширенный состав сборной России на олимпийскую квалификацию

На сайте Федерации гандбола России был опубликован расширенный состав женской сборной России на олимпийскую квалификацию.
В список попали 35 гандболисток, в том числе Анна Вяхирева и Анна Сень, пропустившие чемпионат Европы в конце 2020 года из-за травм.
Расширенный состав женской сборной России на олимпийскую квалификацию
Вратари: Галина Габисова, Виктория Калинина (обе – «Ростов-Дон»), Полина Каплина, Анна Седойкина (обе – ЦСКА), Анастасия Лагина («Лада»).
Левые крайние: Полина Горшкова (ЦСКА), Кристина Кожокарь, Полина Кузнецова (обе – «Ростов-Дон»), Наталья Решетникова («Лада»), Дарья Самохина («Астраханочка).
Правые крайние: Диана Голуб, Анна Ефимкина (обе – «Кубань), Юлия Манагарова («Ростов-Дон»), Марина Судакова (ЦСКА), Ольга Фомина («Лада»).
Линейные: Яна Жилинскайте («Лада»), Анастасия Илларионова (ЦСКА), Ксения Макеева («Ростов-Дон»).
Правые полусредние: Анна Вяхирева («Ростов-Дон»), Ольга Горшенина, Антонина Скоробогатченко (обе – ЦСКА) Мария Дудина («Кубань»), Екатерина Зеленкова («Астраханочка»).
Левые полусредние: Владлена Бобровникова, Анна Сень (обе – «Ростов-Дон»), Полина Ведёхина (ЦСКА), Анастасия Листопад («Кубань»), Елизавета Малашенко («Астраханочка»), Вероника Никитина («Лада»).
Разыгрывающие: Дарья Дмитриева, Екатерина Ильина, Наталья Чигиринова (все – ЦСКА), Валерия Кирдяшева, Ольга Щербак (обе – «Лада»), Милана Таженова («Ростов-Дон»).
- 9 марта 2021
-
19:15
-
19:13
-
18:43
-
18:09
-
17:33
-
17:25
-
16:50
-
16:18
-
15:53
-
15:44
-
15:44
-
15:07
-
15:00
-
14:35
-
14:24
-
14:20
-
13:41
-
13:10
-
12:35
-
12:04
-
12:03
-
11:50
-
11:18
-
11:05
-
10:57
-
10:52
-
10:29
-
10:27
-
09:54
-
09:38
-
09:26
-
09:18
-
09:10
-
08:59
-
08:39