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«Мы это сделали». Большунов сфотографировался с невестой и «Хрустальными глобусами»

Российский лыжник Александр Большунов опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию со своей невестой Анной Жеребятьевой. Спортсмены держат в руках «Хрустальные глобусы», завоёванные Александром в сезоне-2020/2021.

Большунов второй год подряд завоевал Кубок мира в общем зачёте, а также выиграл дистанционный зачёт.

«Мы это сделали», — подписал фото Большунов.

Фото можно посмотреть на странице Александра Большунова в «Инстаграме».

В сезоне-2020/2021 Большунов также выиграл «Тур де Ски» и стал чемпионом мира в скиатлоне. На первенстве планеты Большунов также завоевал серебро в марафоне и в эстафете в составе сборной России, бронзу в командном спринте с Глебом Ретивых.

Во многом благодаря успехам Большунова национальная команда выиграла Кубок наций в общем зачёте.