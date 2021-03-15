Американский эколог об успехе Большунова: Россия – тяжёлое место, не побеждаешь – свободен

Американский журналист, писатель и эколог Билл Маккиббен подвёл итоги выступления лыжников в сезоне-2020/2021 Кубка мира. В дистанционном зачёте победу одержал россиянин Александр Большунов, в спринтерском — итальянец Федерико Пеллегрино.

«Я уже немолодой человек и могу сказать, что, глядя на технику Большунова, ты словно возвращаешься в прошлое — лет на 15-20 назад. Раньше мы постоянно видели, как лыжники вот так протяжно катят после мощных, сильных толчков. Приятно смотреть на то, как Александр движется классическим ходом.

Я провёл немало времени в России в прошлые годы. Это огромная страна, и это тяжёлое место для любого. Не думаю, что людям там интересны какие-то истории, драмы и что-то такое. Их интересуют только победы. Не побеждаешь — всё, ты свободен. В этом тоже есть своя сложность. Но здорово, что в предстоящие годы будет эта история. Очень хорошо, что Большунов борется с норвежцами.

Я видел, как Большунов говорит «большое спасибо» итальянцу Пеллегрино перед спринтерским подиумом. Не знаю, видели ли вы эту церемонию. Было приятно видеть, как Федерико получает медаль и вся итальянская команда исполняет национальный гимн. Музыка закончилась, а они всё поют. Есть ощущение, что время Пеллегрино уже прошло, но здорово, что он завоевал ещё один хрустальный глобус. Федерико там чуть не плакал. Да, этот сезон подарил нам красивые моменты», — рассказал Маккиббен в подкасте FasterSkier.