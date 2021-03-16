Источник: в Москве задержали с героином чемпионку России по фристайлу
Российскую фристайлистку Анну Орловскую задержали в Москве, у спортсменки обнаружили героин. Об этом сообщается в телеграм-канале Mash.
Сообщается, что 26-летнюю Орловскую задержали на Рублёвском шоссе вчера, 15 марта, при себе у неё были семь свёртков героина, которые она должна была разнести по адресам. Также у спортсменки были мобильные телефоны, банковские карты и связки ключей. Анна призналась, что уже успела сделать одну из так называемых закладок.
В 2012 году Анна Орловская победила на чемпионате России в дисциплинах слоупстайл и хафпайп, заняла место в первой десятке на одном из этапов Кубка мира. Впоследствии спортсменка заработала двухлетнюю дисквалификацию за применение запрещённых препаратов.
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