Роднина оценила идею потратить государственные деньги на тредбан для Большунова

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина поделилась мнением о предложении потратить государственные деньги для приобретения тредбана российскому лыжнику Александру Большунову.



«Александр Большунов — профессиональный спортсмен, находящийся на обеспечении государства. Это стипендия, поддержка фонда олимпийцев, оплачиваются все сборы и проезды, работа тренера, массажиста… С одной стороны, он профессиональный спортсмен, с другой — полное обеспечение со стороны государства. Если Большунов хочет приобрести тредбан для личного пользования, то что в этом плохого? У нас у многих стоят дома какие-то беговые дорожки. Если он покупает этот тренажёр, например, на базу или в клуб, который его воспитал… Что мы возмущаемся и возбуждаемся? Это его личное дело. Вот эти крики: «Давайте государство купит»… Да он здоровый мужик, сам решит, как ему тратить свои деньги. Свищёв отправит запрос в Министерство Спорта? У него было достаточно времени решить многие вопросы, когда он руководил этим комитетом.



Большунов же профессиональный спортсмен, что хочет, то и покупает. Кому какое дело, как я, например трачу свои честно заработанные деньги? Если же он хочет купить на базу, то надо получить разрешение, чтобы привезти — это всё же федеральное учреждение. Если это федеральное учреждение, то оно само может приобрести, если там составляется список инвентаря.



При этом никто не удивляется, что Алишер Усманов полностью оснастил тренажёрами для фехтования тренировочный центр на озере «Круглое», особенно — для инвалидов. Он вообще помогает многим школам, даже общеобразовательным, где есть секции по фехтованию, да и спортивным школам тоже.



Плющенко, например, построил каток практически за свой счёт. Это не тредбан — это каток! И почему-то никто не возмущается. Содержание катка, сама постройка — это были очень большие средства Плющенко. Кто-нибудь об этом знает? Кто-нибудь об этом пишет?



Страна должна обеспечивать спортсменов? Какие-то совершенно непонятные понятия… Они теперь профессионалы! Мы и так их обеспечиваем. Если государство кого-то и должно полностью обеспечивать, то начинающих спортсменов — всё же это будущее поколение нашей страны. К детскому массовому спорту должно быть больше внимания и средств со стороны государства. Поддержание детско-юношеского спорта, подготовки резервов — это к государству. Всё, что касается профессиональных футбольных, хоккейных клубов… Никак не могу понять: либо вы тогда не называйте себя профессиональными клубами, либо не лезьте в карман государства. Спорт высших достижений — это половина на половину, потому что все эти спортсмены приносят престиж для страны, для большинства молодёжи эти спортсмены являются кумирами. Наверное, в этом плане их надо поддерживать», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Министерство спорта России рассмотрит возможность покупки тредбана для Большунова