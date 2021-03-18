Елена Вяльбе оценила идею потратить государственные деньги на тредбан для Большунова

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением о предложении потратить государственные деньги для приобретения тредбана российскому лыжнику Александру Большунову.

«Значит, история была такая. Да, он написал в «Инстаграме», и я думаю, что здесь была такая, наверное, доля шутки со стороны Саши. Все, кстати, думают, что он такой хмурной, неразговорчивый, а на самом деле он юморист тоже хороший.

Наверное, это был некий призыв к нашим руководителям спорта. Мы просим его очень давно, этот тредбан. На нём не тренируются, чтоб вы понимали, — это заблуждение. На нём проходят тесты. И у нас есть абсолютно достоверная информация о том, что Олимпийский комитет скоро приобретёт такой тредбан. А Саша потом сможет в любое время приехать в инновационный центр Олимпийского комитета и сделать тестирование, а может быть, и поработать над своей техникой.

А что касается «инстаграма» Саши, то люди начали сразу же писать, что мы сбросимся, мы купим… Безусловно, нам всем очень это приятно, но думаю, что наша страна может найти такие деньги, чтобы нашим болельщикам не сбрасываться…» — цитирует Вяльбе «Комсомольская правда».