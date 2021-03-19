Большунов: если я обгоню свою собаку на стометровке — возможно, и Клебо получится

Лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов выразил надежду, что тренировки со своей собакой помогут ему прибавить в противостоянии с норвежцем Йоханнесом Клебо в спринтах. Собаку Большунова зовут Фалун, такая кличка у неё в честь первой победы Александра на этапе Кубка мира в Фалуне в марте 2018 года.
«Я надеюсь, после чемпионата России я успею побывать дома у родителей. На недельку вряд ли получится заехать, хотя бы на пару дней. Фалун ждёт. Он в большей степени начинает бегать и непроизвольно поднимать лапы.
Мы зарубились на стометровке, конечно, он пока быстрее. Ориентир — Клебо на спринтерском отрезке. Если я его обгоню, возможно, и Йоханнеса получится. Конечно, будет реванш.
В этом году отец заготовил очень много снега, будет полноценный круг. Там я Фалуна вымотаю», — рассказал Большунов в эфире «Матч ТВ».
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