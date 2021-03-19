Российские гандболистки обыграли Сербию в олимпийской квалификации

В первом матче группового турнира олимпийской квалификации женская сборная России по гандболу нанесла поражение команде Сербии со счётом 29:24. Самым результативным игроком в составе сборной России стала Анна Вяхирева, забившая 7 мячей. Шесть раз отличилась Юлия Манагарова, 5 мячей записала на свой счёт Владлена Бобровникова.

Также в одной группе с россиянками выступают сборные Венгрии и Казахстана, которые вышли на площадку в Дьёре в первом матче игрового дня. Венгерские гандболистки разгромили соперниц со счётом 46:19. Завтра, 20 марта, со сборной Казахстана встретятся россиянки.

Путёвки на Олимпийские игры получат две сильнейшие команды группы.



Гандбол. Женщины. Олимпийская квалификация. Дьёр, Венгрия

Группа 2. Первый тур

Россия – Сербия – 29:24 (17:13).