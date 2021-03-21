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Россияне выиграли командный зачёт Кубка мира по сноуборду в параллельных дисциплинах

Россияне выиграли командный зачёт Кубка мира по сноуборду в параллельных дисциплинах
Другие / Прочие виды спорта 0
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Сборная России по сноуборду выиграла командный зачёт Кубка мира в параллельных дисциплинах.

Это стало возможным после сегодняшней победы Дмитрия Логинова и Софии Надыршиной на заключительном старте последнего этапа Кубка мира в немецком Берхтесгадене. Логинов и Надыршина стали первыми в командном параллельном слаломе.

Российская сборная опередила Австрию и Германию, занявшие соответственно 2-е и 3-е места в командном зачёте. Кроме того, Надыршина стала второй в общем зачёте Кубка мира в параллельном слаломе, а также в параллельных дисциплинах. У мужчин в общем зачёте Кубка мира в параллельном слаломе вторую позицию в итоге занял Дмитрий Логинов, а ещё один россиянин, Дмитрий Карлагачёв, стал третьим.

Напомним, ранее на чемпионате мира в Рогле (Словения) 21-летний Логинов завоевал золото в параллельном гигантском слаломе, а Надыршина в этой же дисциплине взяла серебро. Логинов стал трёхкратным чемпионом мира.

Сноубордист Дмитрий Логинов стал трёхкратным чемпионом мира
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