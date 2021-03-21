Россияне выиграли командный зачёт Кубка мира по сноуборду в параллельных дисциплинах

Сборная России по сноуборду выиграла командный зачёт Кубка мира в параллельных дисциплинах.



Это стало возможным после сегодняшней победы Дмитрия Логинова и Софии Надыршиной на заключительном старте последнего этапа Кубка мира в немецком Берхтесгадене. Логинов и Надыршина стали первыми в командном параллельном слаломе.



Российская сборная опередила Австрию и Германию, занявшие соответственно 2-е и 3-е места в командном зачёте. Кроме того, Надыршина стала второй в общем зачёте Кубка мира в параллельном слаломе, а также в параллельных дисциплинах. У мужчин в общем зачёте Кубка мира в параллельном слаломе вторую позицию в итоге занял Дмитрий Логинов, а ещё один россиянин, Дмитрий Карлагачёв, стал третьим.



Напомним, ранее на чемпионате мира в Рогле (Словения) 21-летний Логинов завоевал золото в параллельном гигантском слаломе, а Надыршина в этой же дисциплине взяла серебро. Логинов стал трёхкратным чемпионом мира.

Сноубордист Дмитрий Логинов стал трёхкратным чемпионом мира