Резцова: Большунов зазнался и зазвездился, а Клебо относится к соперникам с уважением

Трёхкратная олимпийская чемпионка в лыжах и биатлоне Анфиса Резцова поделилась мнением о скандальном эпизоде между россиянином Александром Большуновым и норвежцем Йоханнесом Клебо на дистанции масс-старта на 50 км среди мужчин на чемпионате мира – 2021 по лыжным видам.

«Клебо не ломал палку Большунову. То, что он задел его, — это борьба. Если бы норвежцу вернули медаль, это было бы справедливо. Саша поступил неправильно, когда поднялся на пьедестал, не поздравив ни обладателя первого, ни обладателя третьего места. Они не виноваты ни в чём. Он очень высокомерно повёл себя — да, меня обидели, я вот такой. Я считаю, что Саша не прав.

Норвегия всегда была лыжной державой. Но русские сильнее. На сегодняшний день Большунов — сильнейший. Он ведёт себя как сильнейший — нос кверху и всё остальное. А Клебо относится к соперникам с уважением. Саша уже немного зазнался, зазвездился. Они его боятся, будут вставлять ему палки в колёса. Но нельзя так себя вести. Они так себя не ведут. Клебо не виноват, он ему ничего плохого не сделал», — сказала Резцова в эфире телеканала «Звезда».

В концовке гонки Большунов первым выкатывался на финиш, где его догонял Клебо. Оттолкнувшись рукой от Клебо после контакта, Большунов поставил палку себе между ног и сломал её. Александр финишировал с одной палкой. После дисквалификации золото досталось соотечественнику Клебо Эмилю Иверсену. Россиянин Александр Большунов занял второе место.