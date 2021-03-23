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Иванюк: с таким человеком, как Привалова, российская лёгкая атлетика может далеко дойти

Иванюк: с таким человеком, как Привалова, российская лёгкая атлетика может далеко дойти
Другие / Лёгкая атлетика 0
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Российский прыгун в высоту Илья Иванюк заявил, что с Ириной Приваловой (прим. — исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики) российскую лёгкую атлетику ждёт большое будущее.

«Мы давно ждали, что нас, легкоатлетов, допустят до международных соревнований. Теперь хотя бы появится большая мотивация в тренировках. Мы сможем конкурировать непосредственно с нашими соперниками в секторах и на дорожках.

Мне очень импонирует Ирина Анатольевна Привалова как чиновник. Как раньше общались с бывшими чиновниками? Через соцсети и СМИ. А теперь Ирина Анатольевна может позвонить спортсменам, рассказать, как обстоят дела. Мне это прямо очень нравится. Считаю, с таким человеком мы можем далеко дойти.

Теперь должно быть всё хорошо. Я недавно читал интервью с Коу, который доволен, что у руля российской лёгкой атлетики женщина. Это не может не радовать. Думаю, наладятся связи и всё должно быть хорошо. Хочется в это верить. Уже столько лет прошло. Когда сдвинемся наконец с мёртвой точки?» — сказал Иванюк в эфире телеканала «Звезда».

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