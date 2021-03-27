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Наталья Непряева выиграла спринт на чемпионате России по лыжным гонкам

Наталья Непряева выиграла спринт на чемпионате России по лыжным гонкам
Другие / Лыжный спорт 0
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Наталья Непряева (Архангельская область) выиграла золотую медаль в спринте классическим стилем на чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в Тюмени. Второй стала представительница Тюменской области Татьяна Сорина, на третьем месте остановилась Юлия Ступак (Республика Коми).

Большую часть дистанции лидировала Сорина, однако финишный рывок Непряевой оказался решающим в распределении итоговых мест.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2021. Тюмень.
Женщины. Спринт (Классический стиль)

1. Наталья Непряева (Архангельская обл.) — 4:49,46
2. Татьяна Сорина (Тюменская обл.) — отставание 1,89
3. Юлия Ступак (Республика Коми) +2,35
4. Христина Мацокина (Республика Татарстан) +3,23
5. Ольга Кучерюк (Тюменская обл.) +5,14.

Чемпионат России пройдёт с 27 марта по 4 апреля.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2021. Тюмень
Женщины. Спринт. Классический стиль. Финал
27 марта 2021, суббота. 12:38 МСК
Окончено
1
Наталья Непряева
Архангельская область
4:49.46
2
Татьяна Сорина
Тюменская область
+1.89
3
Юлия Ступак
Республика Коми
+2.35
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