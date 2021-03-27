Наталья Непряева выиграла спринт на чемпионате России по лыжным гонкам

Наталья Непряева (Архангельская область) выиграла золотую медаль в спринте классическим стилем на чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в Тюмени. Второй стала представительница Тюменской области Татьяна Сорина, на третьем месте остановилась Юлия Ступак (Республика Коми).

Большую часть дистанции лидировала Сорина, однако финишный рывок Непряевой оказался решающим в распределении итоговых мест.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2021. Тюмень.

Женщины. Спринт (Классический стиль)

1. Наталья Непряева (Архангельская обл.) — 4:49,46

2. Татьяна Сорина (Тюменская обл.) — отставание 1,89

3. Юлия Ступак (Республика Коми) +2,35

4. Христина Мацокина (Республика Татарстан) +3,23

5. Ольга Кучерюк (Тюменская обл.) +5,14.

Чемпионат России пройдёт с 27 марта по 4 апреля.