Ступак — о бронзе в спринте на чемпионате России: на ЧМ выходила «убивать», сейчас кайфую

Призёр чемпионатов мира и Олимпийских игр Юлия Ступак оценила своё выступление в классическом спринте на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени. В финале Ступак стала третьей, уступив Наталье Непряевой и Татьяне Сориной.
«Я на любой гонке настраиваюсь на максимальный результат, но сегодня не получилось. Девчонки очень сильно пробежали, выглядели отлично, как и по ходу всего сезона. В целом результатом я довольна, так как думала, что после чемпионата мира будет намного хуже по форме, по самочувствию. Рада, что смогла в такой конкуренции забежать в тройку.
На чемпионате мира у меня был такой настрой, что я выходила «убивать», эмоции зашкаливали. А здесь я больше наслаждаюсь, кайфую от того, что происходит. Всё-таки на чемпионате мира получить удовольствие гораздо проще, так как там ответственность намного выше. Здесь тоже хочется выступить как можно лучше и принести больше очков региону, но всё же это немного другое», — сказала Ступак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
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