Белов — о бронзе ЧР: после ЧМ настроение было поникшее, сейчас хотелось реабилитироваться

Россиянин Евгений Белов в первый день чемпионата России по лыжным гонкам в Тюмени завоевал бронзу в классическом спринте. После финиша гонки он признался, что настроение до старта было не лучшим.



«Честно говоря, после чемпионата и Кубка мира я приехал домой в поникшем настроении. У меня было столько неудач, что не на один сезон хватит. Ко мне прилипло всё, что только можно. Поэтому на чемпионате России очень хотелось реабилитироваться. Я приехал в Россию и пять дней почти не тренировался. Может, мне это и помогло сегодня, я успел перезагрузиться, отдохнуть от лыж. Ну и повезло, что Ермил Вокуев упал передо мной.



Теперь настрой у меня совершенно другой. Планирую пробежать тим-спринт и классическую эстафету, и точно – ещё одну гонку. Только не решил, какую», — сказал Белов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Напомним, что в завершившемся международном сезоне Евгений Белов не раз падал, сталкивался с соперниками, у него отстёгивались лыжи, а на чемпионате мира президент ФЛГР Елена Вяльбе сказала, что ему меньше времени нужно проводить в соцсетях.