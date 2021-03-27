Лыжник Терентьев — о серебре на чемпионате России: это очень круто!

21-летний Александр Терентьев впервые в своей карьере завоевал медаль на чемпионате России по лыжным гонкам, финишировав вторым в классическом спринте в Тюмени. Лыжник поделился эмоциями после гонки.
«Это очень круто, второе место на чемпионате страны. Максимум, чего я раньше добивался, — в полуфинал проходил. Спасибо сервисёрам, которые отлично подготовили лыжи, в ключевые моменты это сказывалось. Честно говоря, сегодня я чувствовал себя лучше, чем на чемпионате мира, и это вылилось в результат», — сказал Терентьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
Напомним, сегодня на чемпионате России по лыжным гонкам прошёл мужской спринт классическим стилем, победу в нём одержал Александр Большунов, Терентьев стал вторым, Евгений Белов замкнул тройку призёров.
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