Лыжник Терентьев — о серебре на чемпионате России: это очень круто!

21-летний Александр Терентьев впервые в своей карьере завоевал медаль на чемпионате России по лыжным гонкам, финишировав вторым в классическом спринте в Тюмени. Лыжник поделился эмоциями после гонки.

«Это очень круто, второе место на чемпионате страны. Максимум, чего я раньше добивался, — в полуфинал проходил. Спасибо сервисёрам, которые отлично подготовили лыжи, в ключевые моменты это сказывалось. Честно говоря, сегодня я чувствовал себя лучше, чем на чемпионате мира, и это вылилось в результат», — сказал Терентьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Напомним, сегодня на чемпионате России по лыжным гонкам прошёл мужской спринт классическим стилем, победу в нём одержал Александр Большунов, Терентьев стал вторым, Евгений Белов замкнул тройку призёров.