Губерниев: я люблю хайп так же, как скандалы Большунова. Который бросает палки в лыжника

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова лидера мужской сборной России по лыжным гонкам Александра Большунова. Ранее Большунов заявил, что не пришёл бы на шоу с Губерниевым, поскольку тот любит хайп.
«Люблю хайп точно так же, как и скандалы, которые устраивает Александр Большунов. Например, бросает свои палки в лыжника Мяки… А ещё я люблю сравнивать лыжи с «Домом-2», но, как сказал Егор Сорин, они не «Дом-2».
Когда в разгар чемпионата России уважаемый мною Большунов уезжает на съёмки Comedy Club в Москву, а потом не бежит гонку… Если вы посмотрите многочисленные интервью наших тренеров, они говорят очень много о лыжах, но обсуждают все меня. Ребята, попробуйте всё же раскрутить лыжи без моей фамилии. Видно, что у вас совсем ничего не получается. Лыжи раскручиваю я, и Саша Большунов это прекрасно знает. Но при этом, конечно, я люблю хайп…
Они дерутся на финише, уезжают на съёмки Comedy Club, обсуждают меня, но хайп люблю я… Дорогие лыжники, какие же вы молодцы! Пока вы есть, в большой стране лыжи прочно будут ассоциировать исключительно со мной. Желаю побед Большунову, он огромный молодец!» — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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