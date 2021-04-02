Александр Большунов не выступит в марафоне на чемпионате России по лыжным гонкам
По информации «Чемпионата», лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов не выступит в гонке на 50 км на чемпионате страны, которая состоится послезавтра, 4 апреля.
Сегодня, 2 апреля, Большунов в составе сборной Северо-Западного Федерального округа одержал победу в эстафете на чемпионате России. Вместе с ним за команду бежали Александр Терентьев, Александр Гребенько и Алексей Шемякин.
Напомним, на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия) Александр Большунов завоевал четыре медали: золото в скиатлоне, серебро в эстафете и в марафоне, бронзу в командном спринте. Также он в сезоне-2020/2021 во второй раз подряд выиграл престижную многодневку «Тур де Ски» и во второй раз подряд одержал победу в общем зачёте Кубка мира.
Команда Александра Большунова победила в эстафете на чемпионате России по лыжным гонкам
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