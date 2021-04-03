Пловчиха Герасименя выставила на аукцион золото ЧМ, чтобы поддержать белорусов

Трёхкратный призёр Олимпийских игр по плаванию Александра Герасименя выставила на аукцион золотую медаль, завоёванную ей на чемпионате мира на короткой воде в Турции на дистанции 50 м вольным стилем. В финальном заплыве белоруска победила с результатом 23,64 сек., установив новый национальный рекорд.
Накануне против Герасимени было возбуждено уголовное дело. Лидера Белорусского фонда спортивной солидарности обвиняют в нанесении ущерба репутации Беларуси, из-за чего страну лишили права проведения многих международных турниров.
«Этим аукционом я хочу поддержать всех белорусов, зарядить их уверенностью в стопроцентной победе, потому что когда верите в победу, это уже 90% успеха!
После двух серебряных медалей на Олимпийских играх я была зла на себя, потому что знала, что способна на большее. Мотивация к победе на чемпионате мира была невероятной. Я прилетел в Турцию будучи на 200% уверена в своей победе, так как была в отличной физической форме. Перед заплывом я не чувствовала ни страха, ни волнения, просто шутила и улыбалась, а через минуту побила свой личный рекорд, обыграв своих конкурентов и получила прозвище «пуля».
Чёрная лента, прикреплённая к медали (единственная в моей коллекции), на мой взгляд, символизирует всех жертв и политических заключенных в Беларуси.
В кратчайшие сроки всё встанет на свои места и все виновные будут наказаны. Главное, ни секунды не сомневаться! "– написала Герасименя в описании к лоту на Ebay.
Все средства от продажи лота будут перечислены в Белорусский фонд спортивной солидарности.
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