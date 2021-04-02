В Беларуси возбудили уголовное дело в отношении Герасимени и Опейкина

Следственный комитет Республики Беларусь возбудил уголовное дело в отношении создателей «Белорусского фонда спортивной солидарности» — неоднократного призёра Олимпийских игр пловчихи Александры Герасимени и директора гандбольного клуба «Витязь» Александра Опейкина.
«По данным следствия, вышеуказанные лица в августе 2020 года создали так называемое объединение «Белорусский фонд спортивной солидарности», провозгласив его целями оказание финансовой и юридической помощи спортсменам, привлечённым к ответственности за нарушение законодательства Республики Беларусь. На деле Герасименя и Опейкин, являясь соответственно председателем и исполнительным директором, распространяли заведомо ложные сведения о ходе и результатах избирательной кампании, о событиях в социальной, экономической, политической и культурной сферах жизни общества. В интернете и средствах массовой информации обращались с призывами к иностранным государствам и международным организациям о совершении действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.
В частности, под давление членов вышеуказанного «объединения» из Беларуси перенесён ряд крупных спортивных мероприятий. В результате действий Герасимени и Опейкина, а также иных лиц нанесён значительный имиджевый и финансовый урон, подорван престиж страны на международной и политической арене, дискредитировано руководство спортивной отрасли и государства.
Действия членов так называемого БФСС следователями квалифицированы по ч.3 ст.361 (призывы к совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершённые с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкция по статье предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до пяти лет.
В настоящий момент по уголовному делу проводятся неотложные следственные и процессуальные действия. Окончательная правовая оценка будет дана по результатам расследования», — говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета Республики Беларусь.
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