Вяльбе: Устюгов пока не может справиться со своим характером

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказала мнение, что лыжнику Сергею Устюгову по силам бороться с норвежцем Йоханнесом Клебо, в том числе и в его коронной дистанции – спринте.



«Характер у Устюгова очень сложный, хотя он талантливый спортсмен. Единственное — его характер и голова ему чаще мешают, чем помогают. Я хочу, чтобы он показывал результат, который он на самом деле может показать. Но с характером человек пока справиться не может — он идёт на противостояние, но оно не нужно, нужно сконцентрироваться, пахать с утра до ночи.



Я уверена, Сергей в следующем году после всех своих неудач и где-то капризов должен мобилизироваться и, стиснув зубы или даже сломав их, показывать свой результат. Он реально может быть первым в спринте, он может бороться с Клебо, может бегать любые дистанции, он такой же универсал, как Клебо и Большунов», — цитирует Вяльбе ТАСС.