Ефимова, Рылов и Колесников прошли отбор на Олимпийские игры

На чемпионате России по плаванию, который проходит в Казани, определились победители и призёры ещё на четырёх дистанциях. Спортсмены, занявшие первое и второе места, выполнили отборочный норматив для участия в Олимпийских играх в Токио.
На дистанции 100 м брассом в олимпийскую сборную отобрались чемпионка Евгения Чикунова и Юлия Ефимова.
100 м на спине быстрее всех преодолела Мария Каменева, второй финишировала Анастасия Фесикова. На той же дистанции у мужчин с рекордом России первенствовал Евгений Рылов, вторым стал Климент Колесников.
В заплыве на 200 м вольным стилем лучшим был Мартин Малютин, вторым финишировал Иван Гирёв.
Плавание. Чемпионат России. Казань
Женщины. Брасс. 100 м
1. Евгения Чикунова – 1.06,06.
2. Юлия Ефимова – 1.06,22.
3. Татьяна Белогонофф – 1.06,76.
Спина. 100 м
1. Мария Каменева – 59,19.
2. Анастасия Фесикова – 59,51.
3. Дарья Васькина – 1.00,71.
Мужчины. Спина. 100 м
1. Евгений Рылов – 52,12.
2. Климент Колесников – 52,24.
3. Григорий Тарасевич – 52,93.
Вольный стиль. 200 м
1. Мартин Малютин – 1.45,18.
2. Иван Гирёв – 1.45,68.
3. Александр Щёголев – 1.45,82.
- 5 апреля 2021
-
20:48
-
20:27
-
20:14
-
19:55
-
18:03
-
17:28
-
16:50
-
16:43
-
16:38
-
16:10
-
15:52
-
14:45
-
12:26
-
11:53
-
11:36
-
10:00
-
09:18
-
09:14
-
09:05
-
09:00
-
08:00
-
00:56
-
00:22
-
00:00
- 4 апреля 2021
-
23:50
-
23:39
-
23:34
-
22:06
-
21:50
-
21:29
-
20:50
-
20:17
-
19:40
-
18:53
-
17:07