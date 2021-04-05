Ефимова, Рылов и Колесников прошли отбор на Олимпийские игры

На чемпионате России по плаванию, который проходит в Казани, определились победители и призёры ещё на четырёх дистанциях. Спортсмены, занявшие первое и второе места, выполнили отборочный норматив для участия в Олимпийских играх в Токио.

На дистанции 100 м брассом в олимпийскую сборную отобрались чемпионка Евгения Чикунова и Юлия Ефимова.

100 м на спине быстрее всех преодолела Мария Каменева, второй финишировала Анастасия Фесикова. На той же дистанции у мужчин с рекордом России первенствовал Евгений Рылов, вторым стал Климент Колесников.

В заплыве на 200 м вольным стилем лучшим был Мартин Малютин, вторым финишировал Иван Гирёв.

Плавание. Чемпионат России. Казань

Женщины. Брасс. 100 м

1. Евгения Чикунова – 1.06,06.

2. Юлия Ефимова – 1.06,22.

3. Татьяна Белогонофф – 1.06,76.

Спина. 100 м

1. Мария Каменева – 59,19.

2. Анастасия Фесикова – 59,51.

3. Дарья Васькина – 1.00,71.

Мужчины. Спина. 100 м

1. Евгений Рылов – 52,12.

2. Климент Колесников – 52,24.

3. Григорий Тарасевич – 52,93.

Вольный стиль. 200 м

1. Мартин Малютин – 1.45,18.

2. Иван Гирёв – 1.45,68.

3. Александр Щёголев – 1.45,82.