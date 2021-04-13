Украинского регбиста, выступавшего в России, дисквалифицировали за допинг на три года
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и Федерация регби России дисквалифицировали украинца Игоря Снисаренко на три года за нарушение антидопинговых правил.
Срок дисквалификации отсчитывается с 22 декабря 2020 года. Снисаренко с 2019 года выступал за клуб по регби-7 «Локомотив-Пенза» и тогда же стал чемпионом России. Пензенский клуб же в середине марта сообщал, что Снисаренко «завершил спортивную карьеру по семейным обстоятельствам».
Ранее 30-летний Снисаренко выступал за клубы «Олимп-Электромаш» (Тирасполь), «Стрела-Агро» (Казань), «Новокузнецк», «Булава» (Таганрог), «Подолье» (Хмельницкий). С 2013 года играл за сборную Украины.
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