Тайгер Вудс опубликовал первое фото после аварии в феврале

Американский гольфист Тайгер Вудс, попавший в автомобильную аварию, в результате которой получил множественные травмы ног, опубликовал своё первое фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Тайгера Вудса.
Машина, за рулём которой находился Вудс, вылетела с трассы в кювет и перевернулась. Спасатели извлекли 45-летнего спортсмена из автомобиля с помощью гидравлических ножниц. С многочисленными травмами и переломами ног его на машине скорой помощи доставили в больницу, где спортсмен перенёс операцию на голени и голеностопе.
45-летний Вудс — 15-кратный победитель мэйджоров (второе место в истории вслед за Джеком Никлаусом, 18 побед). За карьеру гольфист выиграл 82 турнира PGA тура, 41 турнир Европейского тура, 2 турнира Азиатского тура, 3 турнира PGA тура Австралии. Отметим, что Вудс является самым молодым обладателем карьерного «Большого шлема». Был первой клюшкой планеты на протяжении рекордных 623 недель, из них 281 — подряд.
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