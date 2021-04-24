Тайгер Вудс опубликовал первое фото после аварии в феврале

Американский гольфист Тайгер Вудс, попавший в автомобильную аварию, в результате которой получил множественные травмы ног, опубликовал своё первое фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Тайгера Вудса.

Машина, за рулём которой находился Вудс, вылетела с трассы в кювет и перевернулась. Спасатели извлекли 45-летнего спортсмена из автомобиля с помощью гидравлических ножниц. С многочисленными травмами и переломами ног его на машине скорой помощи доставили в больницу, где спортсмен перенёс операцию на голени и голеностопе.

45-летний Вудс — 15-кратный победитель мэйджоров (второе место в истории вслед за Джеком Никлаусом, 18 побед). За карьеру гольфист выиграл 82 турнира PGA тура, 41 турнир Европейского тура, 2 турнира Азиатского тура, 3 турнира PGA тура Австралии. Отметим, что Вудс является самым молодым обладателем карьерного «Большого шлема». Был первой клюшкой планеты на протяжении рекордных 623 недель, из них 281 — подряд.