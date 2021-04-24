Сунь Ян, ожидающий решения CAS по своей дисквалификации, готовится к отбору на ОИ в Токио

Трёхкратный олимпийский чемпион по плаванию китаец Сунь Ян, который в настоящее время ждёт решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по поводу своей дисквалификации, собирается принять участие в чемпионате Китая, информирует Swim Swam. Турнир в Поднебесной, стартующий 30 апреля, является квалификационным для участия в Олимпиаде в Токио (Япония).



Напомним, в феврале 2020 года CAS принял решение дисквалифицировать Сунь Яна на восемь лет. Причиной такого решения стал инцидент, случившийся в сентябре 2018 года: китайский пловец стал участником конфликта с допинг-офицерами. Телохранитель пловца разбил молотком пробирку с кровью, а сам Сунь отказался сдавать анализ мочи. Адвокат пловца заявил, что это неправда, и Международная федерация плавания признала Яна невиновным, но ВАДА успешно обжаловало решение организации в CAS.

Впоследствии сам Ян обжаловал решение CAS в Федеральном суде Швейцарии из-за того, что один из судей позволял себе расистские шутки в отношении китайцев. Спортивный арбитражный суд назначил новую коллегию арбитров. Очередное слушание по делу китайского спортсмена состоится в период с 24 по 28 мая.