Синхронистка Светлана Ромашина заявила, что завершит карьеру после Игр в Токио
Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина рассказала, что Игры в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года, станут последними в её карьере.
«Я прекрасно понимаю, что Игры в Токио должны стать для меня четвёртыми и последними в спортивной карьере. Скорее всего, это будет и моё последнее выступление. Моя семья ждёт меня. Очень хочу второго ребенка. В голове много мыслей, чем заняться после спорта. Может быть, тренерская работа, может быть, международная спортивная деятельность. Кстати, я бы хотела стать частью семьи FINA и продолжать работать на продвижение синхронного плавания», — приводит слова Ромашиной сайт Международной федерации плавания (FINA).
Дочери Ромашиной Александре 3 года.
Светлана Ромашина: дочь — маленькая модница, не хочет надевать что-либо, кроме платья
Рекомендуем вам
- 21 апреля 2021
-
21:23
-
20:08
-
19:32
-
17:15
-
15:52
-
14:28
-
12:09
-
11:00
- 20 апреля 2021
-
23:55
-
22:17
-
22:09
-
21:57
-
20:57
-
18:09
-
17:28
-
12:10
-
08:21
-
00:15
- 19 апреля 2021
-
22:35
-
21:24
-
20:45
-
19:37
-
18:27
-
18:15
-
17:56
-
17:42
-
15:01
-
14:17
-
13:36
-
12:59
-
00:44
-
00:13
- 18 апреля 2021
-
21:30
-
21:16
-
18:47
Партнерский контент
Рекомендуем вам