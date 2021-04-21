Синхронистка Светлана Ромашина заявила, что завершит карьеру после Игр в Токио

Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина рассказала, что Игры в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года, станут последними в её карьере.

«Я прекрасно понимаю, что Игры в Токио должны стать для меня четвёртыми и последними в спортивной карьере. Скорее всего, это будет и моё последнее выступление. Моя семья ждёт меня. Очень хочу второго ребенка. В голове много мыслей, чем заняться после спорта. Может быть, тренерская работа, может быть, международная спортивная деятельность. Кстати, я бы хотела стать частью семьи FINA и продолжать работать на продвижение синхронного плавания», — приводит слова Ромашиной сайт Международной федерации плавания (FINA).

Дочери Ромашиной Александре 3 года.