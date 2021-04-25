Сборная России по спортивной гимнастике выиграла медальный зачёт чемпионата Европы

Сборная России уверенно выиграла общекомандный медальный зачёт чемпионата Европы по спортивной гимнастике, который завершился в Базеле (Швейцария). В активе национальной команды пять золотых, семь серебряных и одна бронзовая награда.

Второе место заняла команда Великобритании — одна золотая, одна серебряная и четыре бронзовые медали. Третьими стали швейцарцы, завоевавшие по одной награде каждого достоинства.

Две золотые медали принёс России Никита Нагорный, ставший первым в личном многоборье и вольных упражнениях. Давиду Белявскому не было равных в упражнении на перекладине. Виктория Листунова завоевала золотую медаль в личном многоборье, Ангелина Мельникова — в упражнениях на разновысоких брусьях.

По две серебряные медали завоевали Нагорный (конь, кольца) и Белявский (многоборье и параллельные брусья), а Мельникова к серебру в многоборье и в вольных упражнениях добавила бронзу в опорном прыжке. Ещё одно серебро России принесла Владислава Уразова на разновысоких брусьях.