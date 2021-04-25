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Давид Белявский взял серебро на ЧЕ по спортивной гимнастике в упражнениях на брусьях

Давид Белявский взял серебро на ЧЕ по спортивной гимнастике в упражнениях на брусьях
Другие / Прочие виды спорта 0

Россиянин Давид Белявский завоевал серебряную медаль чемпионата Европы по спортивной гимнастике в упражнении на брусьях. Соревнования проходят в Базеле (Швейцария). Победу одержал турецкий спортсмен Ферхат Арикан, третье место разделили представитель Швейцарии Кристиан Бауманн и немец Лукас Даузер.

Ещё один российский гимнаст Никита Нагорный стал шестым.

Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Базель, Швейцария
Мужчины. Брусья

1. Ферхат Аричан (Турция) – 15,300
2. Давид Белявский (Россия) – 15,133
3. Кристиан Бауманн (Швейцария)/ Лукас Даузер (Германия) – 15,100
…6. Никита Нагорный (Россия) – 14,666

Напомним, сегодня, 25 апреля, российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала серебряную медаль в вольных упражнениях.

Ангелина Мельникова завоевала серебро в вольных упражнениях на ЧЕ по спортивной гимнастике
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