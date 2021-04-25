Давид Белявский взял серебро на ЧЕ по спортивной гимнастике в упражнениях на брусьях

Россиянин Давид Белявский завоевал серебряную медаль чемпионата Европы по спортивной гимнастике в упражнении на брусьях. Соревнования проходят в Базеле (Швейцария). Победу одержал турецкий спортсмен Ферхат Арикан, третье место разделили представитель Швейцарии Кристиан Бауманн и немец Лукас Даузер.

Ещё один российский гимнаст Никита Нагорный стал шестым.



Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Базель, Швейцария

Мужчины. Брусья

1. Ферхат Аричан (Турция) – 15,300

2. Давид Белявский (Россия) – 15,133

3. Кристиан Бауманн (Швейцария)/ Лукас Даузер (Германия) – 15,100

…6. Никита Нагорный (Россия) – 14,666

Напомним, сегодня, 25 апреля, российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала серебряную медаль в вольных упражнениях.