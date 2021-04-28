«Это нарушение регламента» Тренер сборной России по шашкам — о снятии флага РФ на ЧМ

Главный тренер сборной России по шашкам Юрий Черток прокомментировал инцидент со снятием российского флага во время матча за звание чемпионки мира по международным шашкам между россиянкой Тамарой Тансыккужиной и полячкой Натальей Садовской. Один из организаторов убрал российский флаг, стоящий на столе, прямо в разгар партии.

«Это прямое нарушение регламента. Кроме главного судьи никто не может подойти к столу и даже в игровую зону, только участники и главный судья. Он был категорически против. Главный арбитром был Айрат Нургазиев из Казахстана. Все поддерживают такую оценку, что это было грубое вмешательство в игровой процесс.

Тансыккужина потеряла много времени. Хотя мы и ожидали этого дела, но, естественно, не во время партии. Это могли сделать и до партии, и после, когда угодно. То, что флаг убрали во время игры, выбило Тамару Михайловну из колеи. Я сам смотрел матч и не сразу понял, что произошло, как раз отвлёкся в этот момент. Я подумал, что же она так долго сидит и не делает очевидные ходы, о чём размышляет. Ругался даже про себя. Потом только мне позвонили и рассказали, что произошло", — цитирует Юрия RT.