Вице-президент Федерации шашек России прокомментировал инцидент с флагом РФ на ЧМ

Вице-президент Федерации шашек России Олег Дашков высказался по поводу инцидента, произошедшего в матче за звание чемпионки мира по международным шашкам. Во время встречи представительницы России Тамары Тансыккужиной и Наталии Садовской (Польша) к столу подошёл мужчина, увидевший на нём российский флаг, и убрал его.

«Сейчас в федерации выясняют все обстоятельства и обсуждают, как поступить. Моё личное мнение – это, конечно, возмутительно. А официальная позиция будет позже. Ситуация нестандартная, скоропалительных решений быть не может, но как-то надо реагировать», — сказал Дашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Противостояние двух шашисток завершится 3 мая. Тансыккужина уступает после четырёх раундов Садовской в битве за титул чемпионки мира. Матч состоит из девяти раундов, в каждом разыгрывается 12 очков. Победитель должен набрать 54 очка. На данный момент Садовска ведёт в матче со счётом 32:16.