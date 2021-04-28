«Хамский поступок». В Госдуме отреагировали на снятие российского флага на ЧМ в Польше

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв высказался по поводу инцидента, произошедшего в матче за звание чемпионки мира по международным шашкам. Во время встречи представительницы России Тамары Тансыккужиной и Наталии Садовской (Польша) к столу подошёл мужчина, увидевший на нём российский флаг, и убрал его.

«К сожалению, у меня есть две версии: либо это разгильдяйство организаторов, которые невнимательно смотрят за решением CAS и не выполняют обязательства. Там чётко прописано, что можно использовать российской делегации, в чём можно ходить, а в чём — нет. Это невнимательное отношение, которое повлекло за собой нарушение регламента: поставили флаг, поставили таблички. Либо, что ещё хуже, — это целенаправленная провокация с целью ещё раз обратить внимание на непростые отношения Польши и Российской Федерации.

Итог один: это хамский поступок во время турнира, который однозначно привлёк внимание всей мировой спортивной общественности — такие вещи недопустимы. Считаю, что это политическая провокация, которая никоим образом не совместима со спортом. К сожалению, это стало закономерностью: всё, что сейчас происходит в спорте, — это провокации: политические акции, лозунги, демарши. Этот поступок точно не красит ни одну уважающую себя федерацию, тем более на таком мощном турнире, как чемпионат мира.

Наша федерация должна однозначно отреагировать протестом, жалобами и претензиями. Нужно ещё раз оценить, было ли это разгильдяйством или провокацией. Я уже много лет говорю, что на всех крупных спортивных соревнованиях необходимо, чтобы при нашем посольстве присутствовал атташе по спорту — нужно создать такую должность. Необходимо отстаивать интересы наших спортсменов, делегации, нашего флага и нашей страны.

Сейчас происходит, что в рамках коронавируса делегация приезжает в усечённом составе на любой чемпионат и никто не может отстаивать интересы наших спортсменов. Спортсмены и тренеры заняты своей работой. В лучшем случае приезжает врач и массажист, а больше никого нет. Ну вот забрали табличку, а что спортсмену делать? Прыгать, визжать и кричать? Его могут снять с соревнований. На всех крупных спортивных мероприятиях однозначно нужен атташе по спорту — это недорого и является необходимой с имиджевой точки зрения вещью для поддержки нашей страны», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Противостояние двух шашисток завершится 3 мая. Тансыккужина уступает после четырёх раундов Садовской в битве за титул чемпионки мира. Матч состоит из девяти раундов, в каждом разыгрывается 12 очков. Победитель должен набрать 54 очка. На данный момент Садовска ведёт в матче со счётом 32:16.