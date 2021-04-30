Утяшева рассказала об отношениях Ирины Винер и Алишера Усманова

Двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева рассказала о нежных отношениях главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер и её супруга бизнесмена Алишера Усманова.

«На своей родине в Узбекистане, когда они начинали жить вместе, Винер уже была легендой. Думаю, они друг друга сделали. Это красивая история любви двух сильных людей. Это то, о чём мечтает сильная женщина, — чтобы мужчина тебя не душил, а давал по десять часов заниматься любимым делом. Это безусловная любовь.

20 лет назад я видела, как он аккуратно входил в зал во время тренировки, чтобы Ирочку не беспокоить. Она ему что-то говорила, а он ждал. Я видела, как самый богатый человек стоит скромно в сторонке. А потом они уходили счастливые, и у нас было два часа отдыха», — рассказала Утяшева в интервью YouTube-каналу Forbes.ru.